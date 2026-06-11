Ad aprile, le esportazioni tra Italia e Messico sono cresciute del 20,8%, raggiungendo quasi 4 miliardi di dollari. Le vendite di prodotti italiani verso il Messico hanno totalizzato circa 877 milioni di dollari, con un aumento marcato rispetto all'anno precedente. Dall’altra parte, le esportazioni messicane verso l’Italia sono salite dell’83,7%, trainate principalmente da veicoli e apparecchiature elettroniche.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta a dicembre favorisce la competitività che accelera gli scambi italo-messicani. Fonte Eurostat? Scambi tra Italia e Messico in forte ascesa: +20,8% nel mese di aprile. Il volume degli scambi commerciali tra Italia e Messico ha raggiunto quota 1,05 miliardi di dollari nel corso del mese di aprile, segnando un incremento del 20,8% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. Questa spinta positiva riflette una dinamica economica in costante accelerazione, che vede i due Paesi consolidare i propri legami attraverso flussi di merci sempre più consistenti. Il dettaglio dei dati evidenzia una crescita particolarmente marcata sul fronte delle esportazioni messicane verso il territorio italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ameve.eu - Italia e Messico: scambi in volo, +20,8% ad aprile verso i 4 miliardi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni e Modi: nuovo asse strategico verso 20 miliardi di scambiIl rapporto tra il governo e le imprese si concentra su un accordo commerciale che mira a raggiungere 20 miliardi di scambi.

Messico e UE: nuovo accordo per blindare l’economia e gli scambiIl Messico e l’Unione Europea hanno firmato un nuovo accordo commerciale volto a rafforzare gli scambi tra le due parti.

Temi più discussi: Cresce il commercio Italia-Messico, +20,8% ad aprile; Cresce il commercio Italia-Messico: +20,8% ad aprile; Canada chiede il rinnovo per 16 anni dell'accordo di libero scambio con USA e Messico; Messico chiama Italia: nuova alleanza tra Città del Messico e Milano.

Scambi tra Italia e Messico in forte ripresaDopo il calo di gennaio, gli scambi commerciali tra Italia e Messico hanno consolidato la ripresa, chiudendo il primo trimestre con una crescita del 12% per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 ... ansa.it

Ambasciatore Modiano a Guadalajara per rafforzare i legami culturali Italia-MessicoL'ambasciatore Alessandro Modiano ha guidato una missione diplomatica a Guadalajara, partecipando a una serie di incontri istituzionali e culturali nell'ambito del prestigioso Festival Internazionale ... it.blastingnews.com