Israele ai libanesi sotto le sue bombe | Unitevi a noi

Il presidente israeliano ha dichiarato su X che sogna di arrivare a Beirut in auto, indicando un desiderio di dialogo con il Libano. La sua affermazione è arrivata in un contesto di tensioni e bombardamenti tra Israele e Hezbollah, con l’esercito israeliano che ha condotto attacchi nel sud del Libano. La proposta di un’unità tra i due paesi, nonostante le ostilità, è stata espressa pubblicamente.

Pianeta Libano L'appello del premier Netanyahu. Sfollamenti e distruzione di massa con due obiettivi: un paese disgregato e le risorse naturali del ricco sud. Hezbollah si contrappone con i droni e sul campo Pianeta Libano L'appello del premier Netanyahu. Sfollamenti e distruzione di massa con due obiettivi: un paese disgregato e le risorse naturali del ricco sud. Hezbollah si contrappone con i droni e sul campo «Ho un sogno: arrivare a Beirut in macchina – ha ribadito ieri su X il presidente israeliano Isaac Herzog – Un sogno che può diventare realtà se l’avvenire del Libano è determinato a Beirut e non a Tehran». Gli israeliani sono però già entrati in Libano e avanzano coi blindati e i carri armati e non in macchina. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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