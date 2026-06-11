Intelligenza artificiale via all’etichettatura dei contenuti con il nuovo codice europeo

Da quifinanza.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 10 giugno 2026, la Commissione europea ha reso pubblico il nuovo Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content. Il documento stabilisce regole precise per l’etichettatura dei contenuti creati dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere chiaro agli utenti quando un testo, un’immagine o un video sono stati generati da sistemi di intelligenza artificiale. La normativa si applica a tutte le piattaforme digitali interessate.

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La Commissione europea ha pubblicato il 10 giugno 2026 la versione definitiva del Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, il codice di buone pratiche sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’ intelligenza artificiale. È uno strumento volontario, ma serve a preparare il terreno agli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’ AI Act, che diventeranno vincolanti dal 2 agosto 2026. Chi firma il codice potrà dimostrare la conformità agli obblighi una volta che la Commissione e il comitato per l’IA lo avranno valutato adeguato. Cosa prevede il codice sull’IA. Il documento è stato redatto da 6 esperti indipendenti, con il contributo di oltre 180 portatori di interessi tra fornitori, deployer, piccole e medie imprese, mondo accademico, settore pubblico e società civile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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