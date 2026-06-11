Iniziano i Mondiali | calendario e ambizioni degli 8 atalantini due derby già ai gironi

Otto calciatori dell’Atalanta sono stati convocati per i Mondiali, un record per il club. Due di loro affronteranno già sfide contro squadre della stessa città durante la fase a gironi. La competizione è iniziata con le prime partite, e la presenza di così tanti atleti atalantini rappresenta un nuovo traguardo storico per il club. La partecipazione si estende su tutto il torneo, con incontri già programmati e ambizioni di avanzamento.

Comunque vada, sarà un successo. Perché nella propria storia l’Atalanta non aveva mai avuto 8 giocatori convocati ai Mondiali: il record era di 4, nel 2022 in Qatar. Quest’anno il numero è stato doppiato, pur considerando l’assenza di un’Italia che l’avrebbe evidentemente alzato, considerando come Carnesecchi, Scalvini, Raspadori e Scamacca siano saldamente parte del gruppo azzurro. Questa sera, giovedì 11 giugno, a Città del Messico i padroni di casa inaugureranno la competizione sfidando il Sudafrica. Poi, da venerdì, entreranno in gioco anche i nerazzurri, a partire da Sead Kolasinac e la sua Bosnia. Poi toccherà in ordine cronologico a Ederson (Brasile), De Roon (Olanda), Kossounou (Costa d’Avorio), Hien (Svezia), De Ketelaere (Belgio), Pasalic (Croazia) e Kamaldeen (Ghana). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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