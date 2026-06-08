Mondiali 2026 tutte le info | formula calendario e gironi

I Mondiali di calcio 2026 inizieranno il 11 giugno e si concluderanno il 19 luglio. La competizione si svolgerà in più paesi, coinvolgendo diverse nazionali da tutto il mondo. La fase finale comprende la finalissima per il titolo di campione del mondo. La formula e il calendario dei gironi sono stati definiti, con partite distribuite su più città e stadi. La fase a gironi si svolgerà prima delle eliminatorie a eliminazione diretta.

Roma, 7 giugno 2026 - L'inizio dei prossimi Mondiali di calcio è ormai dietro l'angolo. La Coppa del Mondo FIFA 2026 partirà giovedì 11 giugno per concludersi oltre un mese dopo, il 19 luglio, con la finalissima valida per il primo posto, che coronerà la prossima nazionale campione del mondo. Questa edizione si svolgerà in tre stati differenti, tutti collocati nel territorio geografico delle Americhe: il Canada, il Messico e gli Stati Uniti. Quest'anno si ritorna anche al tradizionale calendario estivo, dopo l'eccezione del 2022, quando in Qatar si scese in campo a metà stagione tra novembre e dicembre. La formula e il numero di partecipanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Mondiali 2026: il Messico è davvero sicuro

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