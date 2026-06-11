Oggi è iniziato il primo Mondiale extralarge organizzato da Infantino, con una fase a gironi che comprende 72 partite. Sono state eliminate 16 squadre. La manifestazione vede tra le favorite Argentina, campione in carica, Spagna, Francia, Inghilterra e Brasile. La competizione si svolge con un formato che ha suscitato critiche per la lunghezza e la complessità del torneo.

Sarà il Mondiale dell’Argentina campione in carica, e di Spagna e Francia, Inghilterra e Brasile, le principali pretendenti al titolo. Ma anche di Uzbekistan e Curacao, Giordania e Capo Verde, le debuttanti iridate. Dei carneadi catapultati sotto i riflettori internazionali al fianco di Messi e Ronaldo, i grandi vecchi arrivati al loro ultimo ballo, e delle giovani stelle Yamal, Olise, Vinicius. C’è posto per tutti a Usa (ma anche Messico e Canada) 2026, il mondiale extralarge di Gianni Infantino. La 23esima edizione della Coppa del Mondo - in calendario da giovedì 11 giugno fino a domenica 19 luglio, giorno della gran finale al MetLife Stadium nel New Jersey – offre mille spunti di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inizia oggi il primo Mondiale extralarge di Infantino: fase a gironi deturpata, 72 partite per eliminare appena 16 squadre

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