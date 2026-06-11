Il 11 giugno 2026, Modena ha ospitato il ritorno della Mille Miglia, una delle più note competizioni di auto storiche. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose vetture d’epoca, tra cui diverse Ferrari. La città ha sottolineato il forte legame con la tradizione automobilistica e con il marchio Ferrari, presente con modelli storici e recenti. L’evento si è svolto tra entusiasmo e passione, attirando appassionati e appassionate da tutta Italia.

Modena, 11 giugno 2026 – Modena ha accolto con entusiasmo il ritorno della Mille Miglia, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose e affascinanti al mondo. Ieri la storica competizione ha attraversato il territorio provinciale e il centro cittadino, regalando a cittadini, appassionati e visitatori uno spettacolo unico all’insegna della storia, dell’eleganza e della passione per i motori. Da Finale Emilia a Maranello: la sfilata delle auto. Oltre 400 vetture storiche e circa 120 Ferrari del Ferrari Tribute hanno animato le strade modenesi, richiamando migliaia di persone lungo il percorso. Dopo l’ingresso in provincia provenendo da Finale Emilia, la carovana ha attraversato San Felice, Camposanto, Ravarino e Nonantola prima di raggiungere Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno della Mille Miglia tra vetture storiche e Ferrari. “Celebriamo un forte legame con Modena”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roaring Fork Motor Nature Trail | The Most Peaceful Drive Near Gatlinburg!

Notizie e thread social correlati

Il fascino della Mille Miglia attraversa tutta la provincia di Modena, ecco il percorso completoLa Mille Miglia attraversa la provincia di Modena, con un percorso che coinvolge diverse località.

Le auto d'epoca attraversano il Ravennate: nel fine settimana Mille Miglia e Tribute FerrariNel fine settimana, nel Ravennate, si sono svolte la Mille Miglia e il Tribute Ferrari.

Temi più discussi: 1000 Miglia; Passaggio della 1000 Miglia 2026 a Padova; Mercoledì 10 giugno torna la 1000 Miglia; La 1000 Miglia ai nastri di partenza. Ecco il percorso dell'edizione 2026.

Soranzo (FdI): Padova: 9 e 10 giugno #MilleMiglia , il ritorno della storia e dell’eccellenza su ruote tinyurl.com/4aef8ffu x.com

Ferrari 375MM spider Pininfarina in fiamme alla partenza della Mille Miglia reddit

Il ritorno della Mille Miglia tra vetture storiche e Ferrari. Celebriamo un forte legame con ModenaOltre 400 bolidi hanno attraversato il centro storico tra gli applausi. Vincenzo Credi (Aci): Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione e per l’entusiasmo che ha caratterizzato la manifest ... ilrestodelcarlino.it

Il fascino della Mille Miglia attraversa tutta la provincia di Modena, ecco il percorso completoMercoledì 10 giugno le auto d'epoca transitano dalla Bassa fino all'Abetone. In testa alla sfilata 120 Ferrari, poi i bolidi d'antan ... modenatoday.it