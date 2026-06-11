Il ritorno della Mille Miglia tra vetture storiche e Ferrari Celebriamo un forte legame con Modena

Da ilrestodelcarlino.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 11 giugno 2026, Modena ha ospitato il ritorno della Mille Miglia, una delle più note competizioni di auto storiche. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose vetture d’epoca, tra cui diverse Ferrari. La città ha sottolineato il forte legame con la tradizione automobilistica e con il marchio Ferrari, presente con modelli storici e recenti. L’evento si è svolto tra entusiasmo e passione, attirando appassionati e appassionate da tutta Italia.

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Modena,   11 giugno 2026 – Modena ha accolto con entusiasmo il ritorno della Mille Miglia, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose e affascinanti al mondo. Ieri la storica competizione ha attraversato il territorio provinciale e il centro cittadino, regalando a cittadini, appassionati e visitatori uno spettacolo unico all’insegna della storia, dell’eleganza e della passione per i motori. Da Finale Emilia a Maranello: la sfilata delle auto. Oltre 400 vetture storiche e circa 120 Ferrari del Ferrari Tribute hanno animato le strade modenesi, richiamando migliaia di persone lungo il percorso. Dopo l’ingresso in provincia provenendo da Finale Emilia, la carovana ha attraversato San Felice, Camposanto, Ravarino e Nonantola prima di raggiungere Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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