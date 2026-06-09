Il fascino della Mille Miglia attraversa tutta la provincia di Modena ecco il percorso completo

Notizia in breve

La Mille Miglia attraversa la provincia di Modena, con un percorso che coinvolge diverse località. La manifestazione, considerata tra le più prestigiose nel settore automobilistico, prevede il passaggio di vetture storiche lungo strade pubbliche. La corsa si svolge su un tracciato che attraversa vari comuni e paesi della regione, attirando appassionati e spettatori lungo il percorso. La manifestazione si svolge secondo un calendario stabilito e coinvolge numerosi equipaggi provenienti da diversi Paesi.