Il fascino della Mille Miglia attraversa tutta la provincia di Modena ecco il percorso completo
La Mille Miglia attraversa la provincia di Modena, con un percorso che coinvolge diverse località. La manifestazione, considerata tra le più prestigiose nel settore automobilistico, prevede il passaggio di vetture storiche lungo strade pubbliche. La corsa si svolge su un tracciato che attraversa vari comuni e paesi della regione, attirando appassionati e spettatori lungo il percorso. La manifestazione si svolge secondo un calendario stabilito e coinvolge numerosi equipaggi provenienti da diversi Paesi.
Modena si prepara ad accogliere nuovamente la Mille Miglia, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose e affascinanti al mondo. Mercoledì 10 giugno 2026 la storica competizione attraverserà il centro cittadino, regalando agli appassionati uno spettacolo unico tra motori, storia e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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