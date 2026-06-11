Tre settimane fa, si è diffusa la notizia di un possibile nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, con il nome del patriarca della Chiesa ortodossa russa associato alle misure. La questione delle sanzioni Ue alla Russia non riguarda, tuttavia, solo aspetti politici o diplomatici, ma anche le implicazioni pratiche e legali delle restrizioni economiche. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione e sui soggetti coinvolti, mentre le anticipazioni sono ancora in fase di definizione ufficiale.

Tre settimane fa, quando il nome di Kirill, patriarca della Chiesa ortodossa russa, è comparso nelle anticipazioni di Euronews su un nuovo pacchetto di sanzioni europee, la notizia era ancora sospesa tra indiscrezione diplomatica e test politico. Oggi quel passaggio si è trasformato, come ha rivelato sempre Euronews, in un elemento del 21° pacchetto sanzionatorio dell’Unione europea contro la Russia: un insieme ampio e strutturato di misure che colpisce banche, reti crypto, attori energetici e infrastrutture finanziarie legate all’evasione delle restrizioni. Il fatto che Kirill sia entrato nel perimetro delle sanzioni non è un dettaglio marginale. È un caso emblematico della natura ormai consolidata del regime sanzionatorio europeo: una macchina sempre più estesa e sofisticata, ma anche sempre più visibile mentre si costruisce. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Il problema delle sanzioni Ue alla Russia non è quello che raccontano i pro Putin

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