il pallone gonfiato per trump mentre il mondo va in fiamme

In un parcheggio vicino allo stadio di Los Angeles, si è svolta una partita informale. Lo stadio ospiterà otto partite dei mondiali di calcio. Recentemente, si è verificata una discussione pubblica riguardante una figura politica, associata a un episodio di autocelebrazione. L'attenzione pubblica si concentra su questa figura, mentre nel mondo si susseguono eventi di diversa natura. La partita nel parcheggio ha attirato l'interesse di alcuni passanti, ma non ha avuto risonanza ufficiale.

In un parcheggio non lontano da SoFi Stadium, lo stadio che ospiterà le otto partite mondiali che si disputeranno a Los Angeles, qualche giorno fa si giocava una partitella di calcetto. Attivisti e ragazzi divisi per pettorali colorati rincorrevano un pallone fra l’incitamento del pubblico. L’evento era stato organizzato dalla Community Self-defense Coalition, gruppo che promuove il boicottaggio del torneo Fifa. I MONDIALI CHE INIZIANO oggi in Messico, sul lato Usa ripropongono i paradossi già in evidenza nel 1994, inerenti al trapiantato dell’evento sportivo più seguito al mondo in un paese dove il calcio non è autoctono. Come disse l’attore e tifoso messicano Diego Luna quando negli anni 2000 gli statunitensi avevano preso a dominare i rivali meridionali: «La cosa peggiore è che ci battono e non gliene frega niente a nessuno». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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