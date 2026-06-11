Madonna ha dichiarato che il miglior sesso della sua vita è stato con John F. Kennedy Jr. durante una promozione del suo nuovo album. La cantante ha condiviso questa informazione in un'intervista legata alla promozione del disco “Confessions II”, previsto per il 3 luglio. La rivelazione riguarda il suo giudizio personale sull’esperienza più intensa avuta con un amante.

Madonna, durante la promozione del suo prossimo disco di inediti “Confessions II”, in uscita il 3 luglio, ha regalato una rivelazione piccante su chi, secondo lei, è stato il miglior amante a letto. La risposta ha lasciato, quasi, tutti di stucco: John F. Kennedy Jr. La popstar si è confessata in un video con il drammaturgo Jeremy O. Harris, Bob The Drag Queen, la ballerina Ivy Mugler, lo stilista Raul Lopez e Marcello Gutierrez di ID. Ma c’è una precisazione da fare. Infatti, come riporta Page Six, la domanda specifica è stata “con quali tra i tuoi ex amanti defunti hai fatto il miglior sesso”. E la scelta è caduta, appunto, su John F. Kennedy Jr., il figlio minore del presidente John F. Kennedy e della First Lady Jacqueline Kennedy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Il miglior sesso della mia vita? Quello fatto con John F. Kennedy Jr.”: la rivelazione hot di Madonna

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