È iniziato ieri il processo per la morte di Ramona Rinaldi davanti alla Corte d’Assise di Como. L’unico imputato è il suo compagno, un uomo di 35 anni di Veniano. Una perizia psichiatrica sarà incaricata di valutare le condizioni mentali dell’imputato e la sua capacità di intendere e volere. La causa riguarda il sospetto che la morte della donna sia stata simulata come suicidio.

Il processo per la morte di Ramona Rinaldi si è aperto ieri davanti alla Corte d’Assise di Como, ma sarà una perizia psichiatrica a stabilire la capacità di intendere e volere, e le reali condizioni mentali dell’unico imputato, il compagno della vittima, Daniele Re, trentacinquenne di Veniano. La donna era stata trovata la mattina del 21 febbraio dello scorso anno, morta a 39 anni, nel bagno della sua abitazione, a causa di un apparente suicidio. Secondo il pubblico ministero Antonia Pavan, fu invece un omicidio volontario, commesso dall’imputato, dopo averla colpita ripetutamente a calci, per poi strangolarla utilizzando la cintura dell’accappatoio, simulando un suicidio. Arrestato a luglio dello scorso anno, e tuttora detenuto, l’uomo non ha mai ammesso quelle accuse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il finto suicidio di Ramona. Si è aperto il processo. Alla sbarra il compagno

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