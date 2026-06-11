Durante l'estate di due anni fa, un programmatore di droni russi è stato immortalato in Italia, visitando Venezia, Roma e Firenze. Le fotografie mostrano il soggetto mentre si sposta tra le città, con scene di lui in luoghi pubblici e durante attività all'aperto. Le immagini sono state diffuse sui social e pubblicate da vari media, attirando l'attenzione sulla presenza del programmatore nel Paese.

Nell’estate di due anni fa era stato fotografato in Italia, tra Venezia, Roma e Firenze. Immagini di viaggio che lo ritraggono in contesti turistici e familiari, tra calli, centri storici e piazze monumentali, e che oggi vengono riprese all’interno di un’inchiesta del sito britannico The i Paper sul ruolo di alcuni sviluppatori russi nel settore dei simulatori per droni militari. Il protagonista è Aleksei Kolotilov, indicato come creatore di un simulatore iper-realistico per il pilotaggio di droni kamikaze FPV, sviluppato attraverso la sua società HFM Games. Secondo l’inchiesta, il software sarebbe utilizzato in programmi di addestramento in Russia, incluso l’ambito delle scuole militari e di iniziative legate alla formazione di operatori di droni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Linkiesta.it - Il caso delle vacanze tra Roma, Venezia e Firenze del programmatore dei droni russi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ambientamento Partecipato Roma Capitale - Pillole formative

Notizie e thread social correlati

Biennale, la fondatrice delle Pussy Riot a Open: «Buttafuoco? Uomo piccolo come Putin. A Venezia dovrebbe esserci solo l’arte dei dissidenti russi»Alla Biennale di Venezia, prima delle manifestazioni e degli eventi ufficiali, si sono registrate proteste da parte di un'attivista nota per il suo...

La strategia dei droni ucraini mette in ginocchio i colossi energetici russi: il Cremlino ammette la crisi del petrolio in CrimeaLe forze ucraine hanno attaccato impianti petroliferi in Russia e nelle aree occupate, danneggiando le infrastrutture energetiche.

Temi più discussi: Vacanze estive: una settimana in due in Italia costa in media 1.050 euro; Incontro di chiusura per le vacanze e conferenza su un femminicidio; Scatta rimborso del pedaggio per blocco del traffico e cantieri su autostrade; La strategia della Fiorentina per Kean. Como alla finestra.

Vacanze da solo: dove socializzare facilmente? (29M) reddit

Casa, Firenze tiene nel 2025 tra prezzi alti e trattative. Il 2026 parte con cauto ottimismoFirenze, 8 gennaio 2026 – Il mercato immobiliare fiorentino chiude il 2025 con un bilancio complessivamente positivo, pur in un contesto segnato da forti differenze tra prezzi pubblicizzati e valori ... lanazione.it

Casa a Firenze, affitti introvabili e prezzi per l’acquisto alle stelle: +7,8% in un anno. Il caso Coverciano: 330 mila euro per 52 mqI prezzi di compravendita e di affitto delle case a Firenze si impennano ancora. E nel 2025 si registra una crescita record in Italia. E ormai anche lontano dal centro un appartamento può arrivare a ... corrierefiorentino.corriere.it