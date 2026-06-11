Alla vigilia della fine dell’anno scolastico, il secondo Ballo delle Terze si è svolto con musica, amici e luci stroboscopiche. L’evento ha coinvolto studenti di terza media, che hanno ballato e socializzato prima degli esami finali. La scuola ha organizzato la serata in palestra, con un DJ che ha riprodotto brani dance e pop. Nessun incidente o problema segnalato. La serata si è conclusa alle ore 2, senza altre problematiche.

Arezzo, 11 giugno 2026 – Alla vigilia della conclusione dell'anno scolastico e dell'inizio degli esami di Stato, gli alunni delle classi terze dell 'Istituto Comprensivo Vasari hanno vissuto una serata speciale con la seconda edizione del " Ballo delle Terze ", un appuntamento ormai atteso che ha trasformato la fine del percorso della scuola secondaria di primo grado in un'occasione autentica di incontro, condivisione e festa. L'evento, promosso dall'istituto, è nato con un obiettivo semplice ma significativo: offrire ai ragazzi uno spazio in cui salutarsi davvero, lasciando per qualche ora da parte smartphone e schermi per riscoprire il piacere di stare insieme, ballare, ridere e costruire ricordi destinati ad accompagnarli negli anni futuri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ic Vasari, successo per la seconda edizione del ballo delle terze: musica, amicizia e stelle prima degli esami

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