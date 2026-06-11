I ragazzi di PiazzaAut sono stati in visita in Valtellina, partecipando al forum Food & Beverage di Bormio. Durante l’evento, che si svolge ogni anno e riunisce operatori del settore agroalimentare, sono state presentate diverse iniziative, tra cui anche quella di PizzAut. La partecipazione ha visto coinvolti i giovani di PiazzaAut, che hanno avuto modo di far conoscere il loro progetto e le attività che svolgono.

PizzAut ha portato l’inclusione al forum Food & Beverage di Bormio. Tra le varie "primizie" presentate nei giorni scorsi nella rassegna agroalimentare tenutasi a Bormio, il più importante evento annuale italiano dedicato al settore, c’è stata anche quella del. PizzAutobus e cioè del food truck di PizzAut Valtellina. Ma cosa è Pizzaut? È quello straordinario progetto inclusivo fondato da Nico Acampora che mira alla sensibilizzazione delle istituzioni e della società civile sul tema dell’occupazione dei soggetti autistici. Così è nata nel 2017 Pizzaut che si è dimostrata subito un’idea vincente, perché l’associazione milanese non si è limitata alla divulgazione della problematica, attraverso convegni e serate, ma ha deciso di aprire la prima pizzeria italiana gestita da personale autistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I ragazzi di PiazzaAut in trasferta. Si fanno conoscere in Valtellina

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