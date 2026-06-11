I nodi irrisolti della scuola Poggi Caldo? Vanno aperte le finestre
A Sarzana, il 11 giugno 2026, è stato diffuso un avviso riguardante la scuola Poggi. Si raccomanda di aprire le finestre durante le ore più fresche, evitando aperture prolungate nelle ore più calde. Si consiglia inoltre di utilizzare correttamente le tende veneziane integrate nei vetrocamera per migliorare la gestione del caldo. La comunicazione evidenzia le misure pratiche da adottare per affrontare le alte temperature in aula.
Sarzana, 11 giugno 2026 - «Si raccomanda di privilegiare l’areazione naturale mediante l’apertura delle finestre nelle ore più fresche della giornata, di evitare aperture prolungate durante le ore più calde e di utilizzare correttamente le tende veneziane integrate nei vetrocamera». Queste le modalità di utilizzo dell’edificio della nuova scuola Poggi contenute nella lettera che il dirigente comunale Giovanni Mugnani ha inviato martedì al dirigente scolastico Saverio Bagnariol, per comunicare l’impossibilità di partecipare al sopralluogo richiesto (ed effettuato) dai gruppi consiliari di opposizione con l’obiettivo di verificare le criticità ancora in essere nella scuola. Prima fra tutte quelle legata alle temperature decisamente elevate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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