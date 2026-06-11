I Mondiali di calcio delle wags

Da novella2000.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali di calcio, un servizio pubblicato su Novella 2000 mostra le donne dei calciatori presenti sugli spalti degli stadi americani. L'articolo si concentra sulle compagne e partner dei giocatori che hanno assistito alle partite. La pubblicazione evidenzia la presenza di queste donne durante l’evento, senza approfondire altri aspetti o motivazioni.

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Nel numero di Novella 2000 in edicola, il servizio sulle donne famose dei calciatori, una bella presenza sugli spalti degli stadi americani Oggi, 11 giugno, iniziano ufficialmente i Mondiali di calcio 2026 in America, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Senza l’Italia, l’attesa è per i grandi campioni che hanno fatto la storia di questo sport: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ma si sa, dietro ogni grande calciatore c’è una grande donna. Come Georgina Rodriguez e Antonella Roccuzzo, rispettivamente gli amori di CR7 e del campione argentino. Sono loro due a guidare il nutrito plotone di wags che saranno protagoniste dagli spalti: non scendono in campo, ma fanno parte anche loro dello “show”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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