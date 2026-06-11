Tre anni di blocco impediscono l’avvio di cinque progetti di sviluppo immobiliare, creando incertezza per famiglie e imprese. La situazione è causata da un ritardo negli uffici comunali, che non ha ancora permesso di approvare o sbloccare le pratiche. Attualmente, circa mille persone si trovano in una situazione di incertezza, con la pazienza ormai esaurita. La mancanza di risposte sta provocando ritardi e difficoltà economiche per gli interessati.

Tre anni di stallo, un “tappo“ negli uffici comunali che sta bloccando ai nastri di partenza progetti di sviluppo immobiliare e sta mettendo in crisi famiglie e imprese. "Gli ultimi permessi che abbiamo ottenuto risalgono al 2019, è una situazione che non è più ammissibile e mette a rischio anche la continuità aziendale", spiega Alessandro Maggioni, presidente del Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl), colosso milanese che porta avanti progetti con il modello cooperativo. Ccl conta 385 appartamenti bloccati, oltre a una settantina di altri alloggi destinati all’affitto, spalmati su cinque operazioni immobiliari in diverse zone di Milano: via Ornato, via Taggia, via Emilio Treves, via Castellammare e via Treviglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I 5 progetti bloccati: "In mille nel limbo. La pazienza è finita"

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