Durante Wheels and Waves 2026, una casa motociclistica giapponese ha presentato due concept: una Transalp a tre ruote e una Hornet ispirata alla RC30. Le due proposte sono state svelate sul palco del festival a Biarritz, senza dettagli su produzione o disponibilità. La Transalp a tre ruote mostra un design innovativo, mentre la Hornet richiama lo stile della storica RC30. Entrambe rappresentano concept che combinano elementi classici e futuristici.

Il festival Wheels and Waves di Biarritz, sulla costa atlantica francese, è uno degli eventi motociclistici europei cresciuti maggiormente negli ultimi anni, forte di un approccio per molti versi alternativo a quello dei più consolidati raduni continentali. Riunisce infatti in un unico evento la cultura delle moto custom, del surf, dello skateboard, dell’arte e della musica per offrire un cocktail quasi unico nel suo genere. Nato nel 2012 come ritrovo di appassionati, è diventato nel tempo un appuntamento internazionale che richiama migliaia di visitatori da tutto il mondo affermandosi più come la celebrazione di uno stile di vita che come una semplice manifestazione dedicata alle moto. Honda collabora da tempo con il Wheels and Waves e per l’edizione di quest’anno, in programma dal 10 al 14 giugno 2026, ne sfrutterà i riflettori per lanciare la settima edizione del contest Hondacustoms. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda Transalp a tre ruote e Hornet stile RC30, le "follie" di Wheels and Waves 2026

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