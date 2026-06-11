Un attore noto per aver interpretato Sabretooth in X-Men ha annunciato di essere affetto da una forma molto rara di tumore al seno. Ha spiegato di essere uomo e che questa condizione riguarda circa un uomo su 750. Inizialmente aveva pensato di mantenere segreta la diagnosi, ritenendola imbarazzante. La notizia è stata condivisa pubblicamente senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali o sui trattamenti in corso.

Tyler Mane, che ha interpretato Sabretooth in X-Men, ha annunciato di essere affetto da una “forma rarissima” di cancro. Il 59enne ha reso nota la diagnosi dal proprio profilo Instagram: “Ho un tumore al seno. Capita ad un uomo su 750 e io sono uno di loro”. “ Ho brutte notizie, ho iniziato la chemioterapia oggi. Il tumore al seno viene diagnosticato ad un uomo su 750 nel corso della vita, io sono uno di questi. È una malattia rarissima e non se ne parla”, dice l’attore. Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), su 100 casi di tumore al seno 1 riguarda un uomo. “Ho scoperto che le diagnosi per gli uomini arrivano quando la malattia ha già raggiunto uno stadio avanzato perché non è una patologia che viene seguita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho un tumore al seno. Capita ad un uomo su 750 e sono uno di loro. Inizialmente volevo tenere tutto segreto perché è imbarazzante”: parla l’attore Tyler Mane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tyler Mane: “Ho un tumore al seno, mi vergognavo a dirlo”L’attore noto per aver interpretato Sabretooth in X-Men ha rivelato di avere un tumore al seno.

Tyler Mane: “Sì. Ho un tumore al seno. E sì, è rarissimo”Un ex wrestler e attore ha annunciato pubblicamente di avere un tumore al seno, definendolo raro.

Temi più discussi: Ho un tumore al seno, l'annuncio choc dell'attore di X-Men; Tyler Mane, l'attore di X-Men: Ho un tumore al seno; Ho il cancro al seno, negli uomini è molto raro: il racconto dell'attore Tyler Mane; Tyler Mane, l'attore di X-Men ha un cancro al seno: È rarissimo negli uomini.

La star di ‘X-Men’ Tyler Mane rivela di avere un tumore al seno reddit

Il video dell’attore Tyler Mane che annuncia di avere un rarissimo tumore al seno maschileIl video dell'attore Tyler Mane che annuncia di avere un rarissimo tumore al seno maschile: Solo uno su 750 colpito da questo male ... blitzquotidiano.it

L'annuncio sui socialHo una brutta notizia. Oggi comincio la chemioterapia. Un uomo su 750 riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della vita, e io sono uno di loro, ha detto l'attore. Dato che se ne parla ra ... tgcom24.mediaset.it