Tyler Mane | Ho un tumore al seno mi vergognavo a dirlo

L’attore noto per aver interpretato Sabretooth in X-Men ha rivelato di avere un tumore al seno. Ha spiegato che si tratta di una forma molto rara, che colpisce circa un uomo su 750. La sua diagnosi è stata comunicata pubblicamente dopo aver mantenuto il silenzio per un periodo. Mane ha anche detto di aver provato imbarazzo nel parlarne apertamente.

(Adnkronos) – "Ho un tumore al seno. Capita ad un uomo su 750 e io sono uno di loro". L'attore Tyler Mane, che ha interpretato Sabretooth in X-Men, ha annunciato di essere affetto da una "forma rarissima" di cancro. Il 59enne ha reso nota la diagnosi dal proprio profilo Instagram. "Ho brutte notizie, ho iniziato. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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