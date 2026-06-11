Green Week a Milano | cinque giorni di iniziative gratuite tra parchi piazze e quartieri

A Milano si svolge la Green Week, cinque giorni di eventi gratuiti in parchi, piazze e quartieri. Le iniziative coinvolgono diverse zone della città e sono dedicate a temi di ambiente e sostenibilità. La manifestazione si svolge con incontri, attività e laboratori aperti al pubblico. La settimana si svolge senza costi e senza prenotazioni, puntando a coinvolgere cittadini di tutte le età. La manifestazione si conclude tra il fine settimana e il lunedì successivo.

Milano torna a mettere al centro ambiente, sostenibilità e partecipazione con la Green Week, cinque giorni di iniziative gratuite diffuse tra parchi, piazze e quartieri. L’appuntamento, iniziato ieri e in programma fino al 14 giugno, riesce a trasformare la città in un grande laboratorio verde, aperto a cittadini, famiglie, studenti, turisti e associazioni. LEGGI ANCHE: Il Futurismo invade la periferia di Roma: all’Ex Campari spunta un gigantesco murale che omaggia il genio di Depero Milano Green Week 2026: la città come laboratorio della transizione ecologica. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Milano Green Week è promossa dal Comune di Milano e nasce per raccontare la sostenibilità ambientale non come un tema astratto, ma come qualcosa da vivere nei luoghi della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

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