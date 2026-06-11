Graziani | l’Italia non merita il Mondiale punta su Baldini

Notizia in breve

Graziani ha dichiarato che l’Italia non merita di partecipare ai prossimi Mondiali e ha indicato Baldini come candidato ideale per la guida tecnica. La Lega Serie A e la Federazione sono accusate di ostacolare la Nazionale, secondo quanto riferito. La discussione si concentra sulla scelta del nuovo allenatore e su chi possa ricostruire il sistema calcistico nazionale. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.