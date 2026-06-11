Graziani | l’Italia non merita il Mondiale punta su Baldini

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Graziani ha dichiarato che l’Italia non merita di partecipare ai prossimi Mondiali e ha indicato Baldini come candidato ideale per la guida tecnica. La Lega Serie A e la Federazione sono accusate di ostacolare la Nazionale, secondo quanto riferito. La discussione si concentra sulla scelta del nuovo allenatore e su chi possa ricostruire il sistema calcistico nazionale. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

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? Punti chiave? In Breve Francesco Graziani analizza il declino del calcio italiano e punta su Baldini per la Nazionale. L’Italia non riuscirà a partecipare alla prossima Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva, una realtà che Francesco Graziani definisce come una colpa diretta della mancanza di merito dei nostri giocatori. Il campione del mondo del 1982 ha espresso un giudizio severo sulla gestione del nostro movimento calcistico, suggerendo che il problema risieda nei conflitti di interesse tra la Lega Serie A e gli obiettivi della Federazione. Mentre il mondo si prepara al torneo, l’ex attaccante azzurro individua in Baldini la figura ideale per guidare una vera ricostruzione del sistema nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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