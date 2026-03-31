LIVE Alle 18.30 Svezia-Italia U21 le ufficiali | Baldini punta su Ekhator e Fini
Alle 18.30 si gioca la partita tra Svezia e Italia Under 21. La squadra italiana, guidata dall'allenatore Silvio Baldini, ha annunciato le scelte ufficiali per l'incontro, con Ekhator e Fini inseriti tra i titolari. La sfida si svolge in un contesto di qualificazioni e risultati importanti per la classifica della competizione.
La Nazionale di Silvio Baldini è chiamata a fare risultato in Svezia per restare in scia alla Polonia capolista del gruppo E di qualificazione agli Europei di categoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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