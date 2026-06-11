Graduatorie GPS 2026 28 | al via dal 15 giugno lo scioglimento delle riserve AVVISO Ministero

Da orizzontescuola.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 15 giugno al 2 luglio 2026, gli aspiranti alle graduatorie GPS per il biennio 20262028 possono sciogliere le riserve. L’avviso è stato pubblicato dal Ministero, che ha comunicato le date precise di apertura e chiusura delle procedure. La possibilità riguarda coloro che hanno presentato domanda e devono confermare o aggiornare la propria posizione. La procedura si svolge online, entro il termine indicato, e riguarda esclusivamente le riserve da sciogliere.

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GPS per il biennio 20262028: dal 15 giugno fino alle ore 23:59 del 2 luglio 2026, gli aspiranti che entro il 16 marzo 2026 avevano richiesto la riserva, potranno presentare domanda telematica per confermare il conseguimento del titolo o la maturazione del servizio, passando così all'inserimento a pieno titolo in graduatoria prima fascia. La procedura dovrà essere effettuata, come di consueto, attraverso la piattaforma ministeriale Istanze OnLine. Vediamo qui di seguito  chi deve presentare domanda e cosa succede se non si produce istanza entro i termini indicati. L'avviso del Ministero. L'articolo Graduatorie GPS 202628: al via dal 15 giugno lo scioglimento delle riserve. AVVISO Ministero . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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