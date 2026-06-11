Giorgia Meloni alla Camera in vista dei vertici Ue e G7 Mano tesa alla sinistra con l’omaggio a Berlinguer | Siamo tutti italiani – La diretta

La presidente del Consiglio ha preso la parola alla Camera, dove è prevista una sessione fino alle 15, prima di partecipare ai vertici Ue e G7. Durante il suo intervento, ha reso omaggio a Berlinguer e ha rivolto un messaggio alla sinistra, affermando: «Siamo tutti italiani». La sua presenza si inserisce nel quadro delle riunioni internazionali in programma.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce oggi al Parlamento – dalle 9 alla Camera, dalle 15.15 al Senato – sulle strategie del governo italiano in vista della riunione del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Le comunicazioni della premier sono anticipate di una settimana perché prima del summit a Bruxelles Meloni volerà, da lunedì a mercoledì, al vertice del G7 a Evian, in Francia. Al centro degli appuntamenti internazionali, e dunque del discorso della premier, ci sarà ovviamente il destino della guerra nel Golfo, in bilico tra ripresa dei combattimenti e stabilizzazione del cessate il fuoco, ma anche di quella tra Russia e Ucraina. I capi di Stato e di governo Ue discuteranno in particolare la settimana prossima della possibile apertura dei negoziati di adesione di Kiev, ma anche degli altri Paesi in “lista d’attesa”, a cominciare da quelli balcanici. 🔗 Leggi su Open.online

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