Giorgia Meloni al veleno contro Macron Starmer e Merz | Basta vertici ristretti sull’Ucraina Poi attacca l’Ue e i burocrati – La diretta

Da open.online 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La premier italiana ha criticato duramente i vertici europei sull’Ucraina, chiedendo di evitare incontri ristretti. Durante le sue dichiarazioni al Parlamento, ha espresso sdegno contro il presidente francese, il leader laburista e il leader tedesco. Inoltre, ha attaccato l’Unione Europea e i funzionari comunitari, sottolineando la sua posizione contro decisioni prese senza coinvolgimento più ampio. Le dichiarazioni sono state fatte in mattinata e nel pomeriggio.

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce oggi al Parlamento – dalle 9 alla Camera, dalle 15.15 al Senato – sulle strategie del governo italiano in vista della riunione del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Le comunicazioni della premier sono anticipate di una settimana perché prima del summit a Bruxelles Meloni volerà, da lunedì a mercoledì, al vertice del G7 a Evian, in Francia. Al centro degli appuntamenti internazionali, e dunque del discorso della premier, ci sarà ovviamente il destino della guerra nel Golfo, in bilico tra ripresa dei combattimenti e stabilizzazione del cessate il fuoco, ma anche di quella tra Russia e Ucraina. I capi di Stato e di governo Ue discuteranno in particolare la settimana prossima della possibile apertura dei negoziati di adesione di Kiev, ma anche degli altri Paesi in “lista d’attesa”, a cominciare da quelli balcanici. 🔗 Leggi su Open.online

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