L’attaccante messicano del Milan, che non segna da settembre e ha zero reti in stagione, si è definito il possibile capocannoniere del Mondiale, nonostante le sue prestazioni recenti. Durante un’intervista, ha affermato di essere il miglior marcatore del torneo, mettendo in dubbio le performance di altri attaccanti come Messi, Kane e Mbappé. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui social e tra gli appassionati.

Santiago Gimenez ha coraggio. Oppure non ha senso della realtà, decidete voi. Nei giorni scorsi ha accettato l'invito di Billboard, magazine dedicato alla musica, per un'intervista doppia con il rapper Ernia. Alla domanda, "chi vincerà il Mondiale?", Gimenez ha detto "Messico" e Ernia lo ha seguito. Quando si è trattato di rispondere sul capocannoniere, Ernia ha detto "Santi" e lui, Gimenez, non ha pensato ai 61 gol stagionali di Harry Kane, ha lasciato da parte Messi, non ha trovato un preferito tra Mbappé e il Pallone d'oro Dembélé ma si è guardato dentro. E ha scelto se stesso: "Santi". Gimenez non segna un gol da settembre. I tifosi del Milan, a questo punto, lo guarderanno con attenzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gimenez, ma davvero sei meglio di Messi, Kane e Mbappé? "Sarò il capocannoniere del Mondiale"

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