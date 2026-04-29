Nella Champions League, Harry Kane ha segnato 13 reti, avvicinandosi a Kylian Mbappé nella classifica marcatori. La competizione europea si avvicina alle fasi decisive, con i due attaccanti protagonisti nelle rispettive squadre. La sfida tra i due calciatori per il titolo di miglior goleador continua a tenere banco tra gli appassionati di calcio. La differenza tra i due si riduce man mano che si avvicina il termine della fase a eliminazione diretta.

? Cosa sapere Harry Kane segna 13 reti e insegue Mbappé nella classifica marcatori Champions League.. Kvaratskhelia e Luis Diaz con 7 reti inseguono la vetta in vista delle semifinali.. Kane ha già fatto tremare la rete del PSG in questa fase decisiva, accorciando le distanze con Mbappé nella corsa per il titolo di capocannoniere della Champions League 2025-2026. Con 13 reti messe a segno, l’attaccante del Bayern Monaco si trova ora a soli due gol di distanza dal leader della classifica, nonostante quest’ultimo non possa più partecipare alla competizione. La gerarchia dei bomber e lo scenario dei marcatori. Il ritmo serrato della stagione europea sta delineando una classifica dei marcatori estremamente combattuta, dove ogni singolo movimento in area può spostare gli equilibri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions, Kane insegue Mbappé: la sfida per il trono di marcatori

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