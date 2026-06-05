Torta di ciliegie un dolce dessert di stagione

Una torta di ciliegie è stata presentata come dessert di stagione. La ricetta, pubblicata su un sito di ricette, utilizza ciliegie fresche come ingrediente principale. È un dolce tradizionale molto apprezzato sia da adulti che da bambini. La preparazione si basa su una base di pasta e ciliegie, secondo le indicazioni fornite. La ricetta è stata condivisa per chi desidera utilizzare frutta di stagione in modo semplice e gustoso.

I dolci realizzati con la frutta di stagione sono squisiti, amati da grandi e piccini: oggi vi proponiamo una ricetta a base di ciliegie, quella di un grande classico, la torta di ciliegie proposta dal sito ricette.giallozafferano.ciliegie 450 g;farina 00 150 g;fecola di patate 90 g;uova (circa 3. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Torta di Ciliegie Soffice Dolce Facile e Profumato

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