Una tovaglia con frange è stata trovata abbandonata in un appartamento. La stoffa presenta frange lunghe e disordinate, che coprono gran parte del bordo. Nessuno ha rivendicato il ritrovamento. La polizia ha avviato accertamenti per verificare la provenienza e eventuali collegamenti con altri oggetti simili. La tovaglia, di tessuto leggero, mostra segni di usura e sporco. Nessuna persona è stata ancora identificata come proprietaria o responsabile.

Ho una tovaglia con la frangia: la conosco da anni, ma le passo vicino con la crudeltà di chi dà per scontato l’arredo. Stamattina, mentre il caffè faceva il suo teatro povero, quel decoro mi è sembrato contemporaneo. Non perché sia cambiato lui, ma perché è cambiato il mondo: Milano si è riempita di ciuffetti come se gli orli avessero deciso di non stare più zitti. All’università dove insegno vedo tre studenti maschi con frangette aggettanti, così precise da sembrare una pensilina progettata da un architetto. Proteggono lo sguardo, ma soprattutto l’anima: con quei capelli lì nessuno può chiederti che cosa pensi davvero, perché è difficile capire dove guardi. Due metri dopo, una ragazza con giacca western – frangiata – entra nel mio campo visivo e produce un fruscio da cetra domestica. 🔗 Leggi su Amica.it

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