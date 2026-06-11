Un’auto è stata avvolta dalle fiamme mentre percorreva l’autostrada Avellino–Salerno, vicino all’uscita di Montoro Nord. La vettura, in transito in direzione Salerno, è stata colpita da un incendio improvviso che ha creato panico tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di paura nella tarda serata di mercoledì 9 giugno sull’autostrada Avellino–Salerno, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era in transito in direzione Salerno, nei pressi dell’uscita di Montoro Nord. L’allarme è scattato intorno alle 22:40, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino è intervenuta sul posto per domare l’incendio. A bordo del veicolo viaggiavano una coppia e la madre della donna. Accortisi di un’anomalia al mezzo durante la marcia, gli occupanti sono riusciti a raggiungere l’uscita di Montoro Nord, dove hanno fermato l’auto e richiesto l’intervento dei soccorsi. All’arrivo della squadra operativa, la vettura era già interessata dalle fiamme che, nel frattempo, si erano propagate anche ad alcune sterpaglie presenti nell’area adiacente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Vettura in fiamme in autostrada, paura per una famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TREATED LIKE A MAID! They fed me trash, but my billionaire glow-up made them beg!

Notizie e thread social correlati

Abitazione in fiamme . Evacuata una famiglia. Paura per tre bambiniUn incendio ha interessato un’abitazione, costringendo una famiglia a lasciare la propria casa in fretta.

Leggi anche: “Fiamme in autostrada!”. Enorme paura e tutto bloccato: emergenza in Italia

Temi più discussi: Russia, auto esplode nella regione di Mosca: le immagini della vettura in fiamme; Paura a Colorno: auto in fiamme vicino alla Reggia - Foto; Foggia, auto in fiamme a pochi metri da un distributore di carburante: indagini in corso FOTO/VIDEO; Incendio, auto in fiamme nel cuore del quartiere, area transennata e vigili del fuoco al lavoro.

Foggia, auto in fiamme a pochi metri da un distributore di carburante: indagini in corso FOTO/VIDEO x.com

Ferrari 375MM spider Pininfarina in fiamme alla partenza della Mille Miglia reddit

Russia, auto esplode nella regione di Mosca: le immagini della vettura in fiammeRussia, auto esplode nella regione di Mosca: le immagini della vettura in fiamme ... msn.com

Vettura in fiamme sull’ AutostradaTragedia sfiorata sull'autostrada vicino a Orvieto: auto a gas in fiamme, intervento tempestivo della polizia stradale salva vite e evita esplosione. Tragedia sfiorata in autostrada dove due persone ... lanazione.it