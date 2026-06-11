firmamento bleus

In Qatar, quattro anni fa, il titolo sfumò ai rigori in una finalissima contro l’Argentina che vide Mbappé segnare inultilmente una tripletta. Ed erano pure infortunati Maignan, Kimpembe, Lucas Hernandez, Kanté, Pogba, Nkunku e Benzema, allora quasi tutti titolari dei Bleus. Il salto all’indietro di quattro anni con la memoria è necessario da un lato per percepire quanto sia elevato il desiderio di rivalsa della Francia, ma anche per comprendere la forza del movimento transalpino, debordante di talento. Del resto, nel Psg che ha bissato il trionfo in Champions, giocatori stellari come Dembélé, Doué e Barcola sono protagonisti assoluti. Deschamps lascerà l’incarico dopo questi Mondiali.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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