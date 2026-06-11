finita la propaganda servono i soldi e quindi niente inter per palestra si avvicina al city

L’Inter non ha più possibilità di ingaggiare un nuovo giocatore perché non ha ancora trovato un accordo economico con il club rivale. La trattativa per il trasferimento di Palestra si è interrotta, e ora il giocatore si avvicina al City. La squadra nerazzurra ha mostrato interesse, ma senza disponibilità finanziaria, non può concludere l’affare. La situazione evidenzia le difficoltà di mercato legate alle risorse economiche.

L’Inter è fortissima sul mercato fin quando non bisogna sborsare i soldi. Fin quando non bisogna sborsare i soldi, il calciomercato è bellissimo. E, molto cara ai media, l’Inter in Italia viene trattata come una superpotenza. Titoloni vari che si susseguono con ritmo quotidiano. Marco Palestra sembrava già interista. Chi potrebbe mai resistere alla tentazione di giocare nella squadra di Chivu e soprattutto di Bastoni? Il 21enne Palestra – che solo Gattuso poteva tenere fuori dalle due formazioni titolare nelle partite decisive per i Mondiali (che poi abbiamo perduto) – non era nella pelle. Preferisce l’Inter al City, così ci avevano assicurato. Le notizie delle ultime ore vanno in altra direzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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His real identity is exposed, shocking the entire upper class of the city overnight

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