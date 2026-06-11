Fiera di San Giovanni | un exploit di 70 eventi
Durante la Fiera di San Giovanni, si sono svolti circa 70 eventi in diverse location della città. Strade, piazze, vicoli e aree verdi sono stati allestiti come palcoscenici per concerti, spettacoli e altre iniziative. Le manifestazioni si sono svolte nel corso di più giorni, coinvolgendo numerosi artisti e partecipanti. La manifestazione ha riempito di attività e intrattenimento spazi pubblici di varia natura.
Strade, piazze, vicoli, aree verdi si trasformano in palcoscenici per ospitare eventi, concerti, spettacoli. Cesena accende l’estate con la Festa di San Giovanni dal 20 al 24 giugno. "Tante occasioni di svago animeranno il centro – dice Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera – una festa di tutti e per tutti, ben accolta da commercianti, cittadini e visitatori". E sono tante le novità. Aumentano i punti di attrazione, una trentina quelli previsti, diffusi dai giardini di Serravalle a piazza del Popolo, da corso Sozzi ai Giardini Pubblici. Piazza del Popolo offrirà uno spazio dedicato al gioco, con tornei di marafone e burraco, e perfino la tombola. Coinvolti nella kermesse d’inizio estate anche il Foro e la Rocca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
San Giovanni Rotondo: San Pio nel suo Ospedale a 70 anni dalla fondazioneA settant’anni dalla fondazione di Casa Sollievo della Sofferenza, un’unità ospedaliera di San Giovanni Rotondo, San Pio è tornato a visitare la...
Riecco la Fiera di San Giorgio a Ferrara: novità ed eventi di aprile 2026Domani, 2 aprile alle 16, si apre a Ferrara la Fiera di San Giorgio, evento che si tiene annualmente nel mese di aprile.
Temi più discussi: La festa di San Giovanni; Fiera di San Giovanni: un exploit di 70 eventi; Monza si accende per San Giovanni: niente fuochi, ma il Duomo si illumina; Bioest 2026.
Svelato il programma della Fiera di San Giovanni facebook
La fiera #Bioest è pronta a proporre piante che suonano attraverso l'amplificazione della loro vibrazioni e calzature prodotte da scarti vegetali, oltre a spettacoli e conferenze. Appuntamento 6 e 7 giugno al Parco di San Giovanni a #Trieste. #ANSA2030 bit.ly x.com
Sto pensando di lasciare la RC per l'EO, ma c'è una cosa che non riesco a superare. reddit
Cesena in festa a San GiovanniFino al 24 giugno, l’iniziativa si estenderà in tutto il centro storico della città, ed è pensata per riempire ogni piccolo spazio di stand, cibi, magie e attrazioni varie. Nella conferenza stampa che ... corrierecesenate.it
Cesena, per l’edizione 2026 nasce il Pan di San Giovanni VIDEOSettanta eventi in cinque giorni, spettacoli, musica, sport, cultura e tradizioni popolari: dal 20 al 24 giugno a Cesena torna la Fiera di San ... corriereromagna.it