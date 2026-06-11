Fiera di San Giovanni | un exploit di 70 eventi

Notizia in breve

Durante la Fiera di San Giovanni, si sono svolti circa 70 eventi in diverse location della città. Strade, piazze, vicoli e aree verdi sono stati allestiti come palcoscenici per concerti, spettacoli e altre iniziative. Le manifestazioni si sono svolte nel corso di più giorni, coinvolgendo numerosi artisti e partecipanti. La manifestazione ha riempito di attività e intrattenimento spazi pubblici di varia natura.