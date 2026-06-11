Estrazioni Lotto 11 Giugno 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Alle 20:00 si sono svolte le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti in diretta. Nessun jackpot del SuperEnalotto è stato vinto, mentre il 10eLotto ha registrato alcune vincite. I numeri estratti sono disponibili sui canali ufficiali. Non sono stati segnalati premi superiori a 50.000 euro. Le estrazioni sono state trasmesse in diretta sui social e sui siti dedicati.

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