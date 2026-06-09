Estrazioni Lotto 9 Giugno 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Nell’estrazione del 9 giugno 2026, i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono stati annunciati in diretta. Sono stati estratti i numeri del giorno, ma non sono stati ancora comunicati i vincitori o le quote assegnate. La lotteria ha pubblicato i risultati ufficiali sul proprio sito e sui canali ufficiali. Nessuna informazione su eventuali premi assegnati o vincite registrate in questa estrazione.

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