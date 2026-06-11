Isobel, un'escursionista, non si è presentata in albergo dopo aver completato una tappa del Cammino retico. La struttura ha segnalato la sua scomparsa e sono in corso ricerche nella zona di Seren del Grappa. Le operazioni di ricerca sono ancora attive, senza che finora siano stati trovati segni dell’escursionista. La polizia e i soccorritori stanno perlustrando l’area per localizzarla.

SEREN DEL GRAPPA - Continuano le ricerche di Isobel, l'escursionista che non si è presentata nella struttura dove avrebbe dovuto pernottare al termine di una tappa del Cammino retico che stava percorrendo. La 68enne di nazionalità inglese era partita la mattina del 9 giugno dal bed and breakfast che aveva prenotato in località Stalle a Seren e avrebbe dovuto completare la tappa che dalla Valle di Seren arriva alla Valle di Schievenin, per poi passare la notte ad Alano di Piave. Il suo arrivo in albergo era previsto per le 17 ma non è mai arrivata. Secondo quanto riferito dai soccorritori, una segnalazione attendibile avrebbe indicato la presenza della donna a Caupo, intorno a mezzogiorni di oggi, mercoledì 10 giugno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Escursionista dispersa, ricerche in corso. Isobel non si presenta in albergo dopo il Cammino retico, la struttura lancia l'allarme: ricerche in corso

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