I rilievi sul cuore del piccolo Domenico Caliendo confermano la necrosi da ghiaccio secco. Slitta a ottobre il deposito delle perizie sul caso Monaldi. I risultati emersi dagli accertamenti medici gettano nuova luce sul drammatico caso clinico che ha portato alla perdita di una giovane vita in Campania. La morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta in seguito all’esito negativo di un intervento chirurgico di sostituzione cardiaca presso la struttura ospedaliera Monaldi, è al centro di una complessa attività peritale che si è conclusa nelle scorse ore. I dettagli tecnici emersi durante gli accertamenti di laboratorio sono stati diffusi tramite un dispaccio dell’agenzia di stampa Ansa. Il... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico Caliendo: gli esami istologici confermano i danni da ghiaccio secco sul cuore trapiantato

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