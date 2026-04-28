Sono iniziati gli esami sui due cuori di un bambino deceduto in circostanze ancora da chiarire. Gli accertamenti riguardano il cuore del piccolo e quello bruciato durante un incendio, con l’obiettivo di analizzare le lesioni presenti su entrambi gli organi. Le analisi sono state disposte dalle autorità competenti e si svolgono presso il laboratorio di medicina legale. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso.

I periti dell’ospedale di Bari hanno iniziato le prime analisi sul cuore originale di Domenico Caliendo, il bambino morto a seguito di un trapianto cardiaco all’ospedale Monaldi di Napoli, e anche sull’organo danneggiato che gli è stato impiantato. I legali della famiglia stanno facendo nel frattempo pressione per accedere alla documentazione processuale su Guido Oppido, il chirurgo che aveva eseguito l’operazione. Gli esami sui due cuori di Domenico Caliendo Gli esperti designati dal giudice di Napoli Mariano Sorrentino hanno iniziato a esaminare il cuore alle 14:00 del 28 aprile, concentrandosi inizialmente soltanto sulle osservazioni esterne.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte di Domenico Caliendo, al via gli esami sul cuore del bimbo e su quello bruciato per "capire lesioni"

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