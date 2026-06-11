Disponibilità docenti Piemonte 2026 2027 | i dati UIL evidenziano 1.446 posti totali sul sostegno e 1.198 cattedre comuni vacanti nel primo ciclo

Per l’anno scolastico 20262027, la UIL Scuola segnala 1.446 posti vacanti nel sostegno e 1.198 cattedre ordinarie disponibili nel primo ciclo in Piemonte. Questi dati evidenziano una significativa richiesta di docenti, con numeri che indicano una carenza nelle disponibilità rispetto alle esigenze del territorio.

I prospetti della UIL Scuola sulle cattedre libere per l’anno scolastico 20262027 restituiscono un quadro di ampie necessità negli organici del Piemonte. Sulla base delle tabelle fornite, emerge una fortissima domanda di personale nel primo ciclo di istruzione, con la provincia di Torino che accentra sistematicamente la metà del fabbisogno regionale. Oltre alla cronica carenza di docenti specializzati, le scuole piemontesi registrano significativi vuoti anche nelle materie letterarie e tecnico-scientifiche degli istituti superiori. Il fabbisogno complessivo di docenti per le attività di sostegno in Piemonte ammonta a 1.446 cattedre. Il picco assoluto si registra nella scuola primaria, che da sola necessita di ben 1. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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