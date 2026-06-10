Disponibilità posti docenti in Calabria 2026 2027 | secondo i dati UIL 142 posti totali sul sostegno e 448 cattedre comuni libere nel primo ciclo

Le segreterie scolastiche calabresi stanno facendo i conti con i posti vacanti per il prossimo anno scolastico. Secondo i dati della UIL, ci sono 142 posti disponibili sul sostegno e 448 cattedre comuni libere nel primo ciclo. La disponibilità di insegnanti rappresenta una parte delle risorse ancora da coprire, mentre le scuole si preparano ad affrontare il nuovo anno con organici incompleti.

Le segreterie scolastiche della Calabria si apprestano a fare i conti con i vuoti d’organico in vista del prossimo anno scolastico. Le opportunità per i docenti specializzati sul sostegno toccano quota 142 posti sull’intero territorio regionale. Le mancanze più corpose emergono alla scuola primaria con 51 cattedre da coprire, di cui 24 localizzate a Cosenza, seguita da Reggio Calabria (11), Catanzaro (8), Crotone (6) e Vibo Valentia (2). Negli istituti dell’infanzia i posti residui sono 42, trainati ancora una volta dai 26 del cosentino. Numeri più ridotti alla secondaria, con 20 posti liberi al primo grado (7 a Cosenza) e 29 alle scuole superiori, dove spiccano i 10 posti a Catanzaro e i 7 di Cosenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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