Un 25enne è stato arrestato a Desio dopo aver utilizzato un computer rubato in un bar tecnologico. Durante le verifiche, sono stati trovati altri dispositivi illegali e strumenti per attività illecite. Il giovane ha ammesso di aver preso il PC senza autorizzazione. Non sono stati segnalati altri reati gravi collegati all’arresto. L’indagine prosegue per verificare eventuali coinvolgimenti in altri episodi.

? Domande chiave? In Breve Un venticinquenne arrestato a Desio dopo una serie di furti: il computer e il cellulare trafugati. Un uomo di 25 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri a Desio dopo aver utilizzato un computer appena sottratto a un cittadino. Il giovane è stato individuato mentre si trovava seduto al tavolino di un bar situato presso il polo tecnologico della città. Oltre al dispositivo informatico, nelle tasche dell’individuo sono stati rinvenuti anche il telefono cellulare di una donna anziana, vittima di uno scippo avvenuto nella zona del cimitero. L’azione dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Desio ha portato alla convalida dell’arresto durante il rito direttissimo celebrato questa mattina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Desio, arrestato 25enne che usa il PC rubato al bar tecnologico

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