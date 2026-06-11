Delegazioni europee al Forum di San Pietroburgo cambio di atteggiamento degli USA

Da follow.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, svoltosi dal 3 al 6 giugno, hanno partecipato rappresentanti e delegazioni di 140 Paesi. Nei giorni dell’evento, si è notato un cambio di atteggiamento da parte degli Stati Uniti rispetto alle delegazioni europee presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rappresentanti e delegazioni di 140 Paesi del mondo si sono recati allo SPIEF, il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo che si è tenuto dal 3 al 6 giugno. Più che l’alto numero di partecipanti, a colpire è la loro composizione. C’erano infatti deputati ed esponenti del business europeo, che hanno potuto interagire direttamente coi politici e i colleghi russi, riannodando quei fili che venti pacchetti di sanzioni UE hanno cercato di spezzare. E c’era soprattutto la delegazione americana, la prima dopo ben dieci anni di assenza. Cambio di atteggiamento americano. Il tema portante del Forum di quest’anno era “Un dialogo pragmatico: la strada verso un futuro stabile”. Il programma infatti era dedicato all’elaborazione di un nuovo modello di sviluppo globale nel quadro delle trasformazioni che sta subendo l’economia mondiale. 🔗 Leggi su Follow.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Putin Vince Due Volte Economia a San Pietroburgo e Avanzata nel Donbass

Video Putin Vince Due Volte? Economia a San Pietroburgo e Avanzata nel Donbass

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dagli indecorosi ai diplomatici, passando per i presidenti: ecco chi c’è al forum di Putin a San Pietroburgo

Droni su San Pietroburgo: attacco al forum economico e basi navaliDroni hanno colpito obiettivi a San Pietroburgo durante il forum economico, raggiungendo basi navali e altre aree strategiche a circa 1100 chilometri...

Temi più discussi: Russia. Al Forum di San Pietroburgo compare la bandiera dei talebani: Kabul sempre più vicina a Mosca; Putin rispedisce l’incontro al mittente: Andiamo avanti; Al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo 2026, la Russia che l’Occidente non è riuscito a isolare (Giulio Chinappi); San Pietroburgo, i droni ucraini mentre al Forum Economico Internazionale arriva la delegazione Usa.

forum di san delegazioni europee al forumRossi (FdI): Delegazione grossetana protagonista al Forum Economico Europeo di Cluj. Confronto internazionale su competitività, innovazione e futuroIl deputato Fabrizio Rossi elogia la partecipazione della delegazione grossetana al European Economic Forum 2026 in Romania, un'occasione di confronto su competitività, innovazione e sviluppo economic ... maremmanews.it

Delegazione di talebani arriva al Forum economico di San PietroburgoSan Pietroburgo, 19 giu. (askanews) – Nelle immagini AfpTv l’arrivo di una delegazione di talebani che partecipa al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), soprannominato il Davos ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web