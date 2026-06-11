Al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, svoltosi dal 3 al 6 giugno, hanno partecipato rappresentanti e delegazioni di 140 Paesi. Nei giorni dell’evento, si è notato un cambio di atteggiamento da parte degli Stati Uniti rispetto alle delegazioni europee presenti.

Rappresentanti e delegazioni di 140 Paesi del mondo si sono recati allo SPIEF, il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo che si è tenuto dal 3 al 6 giugno. Più che l’alto numero di partecipanti, a colpire è la loro composizione. C’erano infatti deputati ed esponenti del business europeo, che hanno potuto interagire direttamente coi politici e i colleghi russi, riannodando quei fili che venti pacchetti di sanzioni UE hanno cercato di spezzare. E c’era soprattutto la delegazione americana, la prima dopo ben dieci anni di assenza. Cambio di atteggiamento americano. Il tema portante del Forum di quest’anno era “Un dialogo pragmatico: la strada verso un futuro stabile”. Il programma infatti era dedicato all’elaborazione di un nuovo modello di sviluppo globale nel quadro delle trasformazioni che sta subendo l’economia mondiale. 🔗 Leggi su Follow.it

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Durante i prossimi giorni di Forum Economico di San Pietroburgo, come al solito, verrà prodotta una marea di cazzate dalla propaganda russa e dai media sensazionalistici occidentali; tuttavia, non bisogna mai perdere di vista la realtà: Non esiste alcun riav x.com

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