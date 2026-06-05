Dall’inizio delle guerra in Ucraina del 2022, il Forum economico di San Pietroburgo, conosciuto come la Davos di Vladimir Putin, ha fatto grande fatica ad ospitare figure occidentali o allineate con la visione del cosiddetto Mondo libero. Per quest’anno sono infatti attesi 20mila partecipanti, tra cui spiccano l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, grande amico ed ex lobbista del presidente russo, che infatti lo vorrebbe come mediatore per la fine del conflitto con Kiev. Tra gli amici di Putin che presenzieranno c’è anche Steven Seagal, che nel 2016 ha ricevuto il passaporto russo e che si vanta anche di rappresentare il ministero degli Esteri di Mosca in qualità di rappresentante speciale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Secoloditalia.it - Dagli indecorosi ai diplomatici, passando per i presidenti: ecco chi c’è al forum di Putin a San Pietroburgo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attacco ucraino su San Pietroburgo nel giorno in cui si apre il Forum economico di Putin: colpito il terminal petrolifero (video)Nella mattina, un attacco ucraino ha colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, danneggiando anche navi e infrastrutture nel porto di...

Droni su San Pietroburgo: attacco al forum economico e basi navaliDroni hanno colpito obiettivi a San Pietroburgo durante il forum economico, raggiungendo basi navali e altre aree strategiche a circa 1100 chilometri...