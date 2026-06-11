C’è un Mondiale da seguire e Luigi Garlando, sulla Gazzetta, ci mette del suo: quindici ragioni, una più ironica dell’altra, per togliere il cartello “chiuso per lutto ” dal divano nonostante l’Italia non ci sia. Curaçao da dandy, l’Uzbekistan che fa urlare “ Cannavaro!” a Caressa, Carletto che insegna calcio ai brasiliani. Tutto contorno. Per noi, di quella lista, conta solo un numero: l’ 11. Garlando infila De Bruyne e Conte tra le ragioni per i Mondiali. La ragione numero undici, scrive Garlando, è “verificare se Kevin De Bruyne dedicherà il primo gol ad Antonio Conte “. Una riga, buttata lì tra Mbappé e Houston, ma che a Napoli si legge tutta d’un fiato. Perché è una battuta, certo, l’ironia del cronista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne dedicherà il primo gol del Mondiale a Conte?

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Napoli-Cremonese, De Bruyne torna a SEGNARE

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