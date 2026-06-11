Dopo l’assoluzione, la moglie di Dassilva si mostra preoccupata e la porta di via del Ciclamino, il luogo associato al caso giudiziario, rimane chiusa. È la prima notte trascorsa dopo la decisione della magistratura.

C’è una porta che, almeno per ora, resterà chiusa. È quella di via del Ciclamino, l’indirizzo diventato simbolo di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Dopo l’assoluzione di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, la vita del 36enne e della moglie Valeria Bartolucci sembra ripartire lontano da quel complesso residenziale di Rimini che ha fatto da sfondo a sospetti, tensioni e rapporti ormai irrimediabilmente compromessi. Tra appartamenti che si affacciano sugli stessi pianerottoli e vicende personali finite al centro dell’attenzione mediatica nazionale, il quartiere prova a tornare alla normalità. Ma le ferite lasciate dalla vicenda appaiono ancora profonde. Louis Dassilva, la scelta di non tornare in via del Ciclamino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Dassilva, è successo la prima notte dopo l’assoluzione: la moglie preoccupata

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