Poche ore dopo l’assoluzione, Louis Dassilva ha commentato che la situazione si è conclusa in modo molto negativo. Alcuni avevano previsto una condanna severa, mentre altri ritenevano che le accuse presentassero ancora molte incertezze.

C’era chi era pronto a scommettere su una condanna esemplare e chi, invece, continuava a sostenere che il quadro accusatorio presentasse ancora troppe zone d’ombra. Dopo mesi di dibattimenti, testimonianze e perizie, il processo per il delitto che ha sconvolto Rimini si è concluso con una decisione destinata a far discutere a lungo. Al centro della vicenda, l’omicidio della pensionata Pierina Paganelli, trovata senza vita nel garage del condominio di via del Ciclamino nell’ottobre del 2023. >> Pierina Paganelli, la verità dopo la sentenza: cosa è successo davvero La sentenza è arrivata dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d’Assise di Rimini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È finita malissimo”. Louis Dassilva, doccia gelata poche ore dopo l’assoluzione

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