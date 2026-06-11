Al posto di smartwatch ingombranti, alcune star indossano un anello sottile di titanio che si collega al corpo. Questo dispositivo analizza i pattern del sonno e si integra senza disturbare. La forma minimalista e il materiale prezioso lo rendono un accessorio elegante e discreto. La tecnologia si concentra sul monitoraggio del riposo, offrendo dati dettagliati senza rumore o vibrazioni fastidiose.

I n un’epoca dominata da smartwatch ingombranti che vibrano a ogni respiro, la vera avanguardia sceglie la via del silenzio e del lusso sussurrato. È l’effetto Oura Ring, il gioiello diventato il feticcio hi-tech più desiderato dal front row globale. Avvistato al dito di Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e persino del Principe Harry, questo anello minimal-chic eleva il look. Ma soprattutto, custodisce una tecnologia finissima in grado di dialogare intimamente con il corpo. Ed è un utile alleato per ottenere un riposo di qualità. Dormire bene non è (solo) questione di ore: la svolta scientifica sulla regolarità del sonno X Oura Ring, l’anello che analizza il sonno profondo. Il vero cuore di questo scrigno metallico batte durante la notte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Gwyneth Paltrow a Jennifer Aniston, le star hanno sostituito i vecchi device con un piccolo anello di titanio minimal-chic. Il suo segreto? Dialoga intimamente con il corpo e analizza l'architettura profonda del sonno

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Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez Want to Die Over Online Criticism | E! News

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