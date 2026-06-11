Un uomo è morto dopo essere caduto da una finestra al quarto piano di un edificio a Rimini. La polizia ha trovato il corpo disteso sul marciapiede, con evidenti segni di trauma. La prima ricostruzione indica che l’incidente potrebbe aver avuto origine da un malore o da una caduta accidentale. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e verificare eventuali responsabilità. Nessuna informazione ufficiale su eventuali testimoni o altri dettagli al momento.

Rimini, 11 giugno 2026 – Anatomia di una caduta. Come piomba a terra, come rimbalza nelle nostre vite, che rumore fa nei giorni del true crime e dell’epopea di Garlasco la sentenza di assoluzione di Rimini per Louis Dassilva? Cosa significa esserci riscoperti all’improvviso un popolo, oltre che di santi e navigatori, anche di innocentisti? E che differenza c’è, infine, fra il ragionevole dubbio e l’errore giudiziario? Rimini 09-06-2026 - Omicidio Paganelli-Dassilva ultima udienza Assoluzione uscita carcere. © Manuel Migliorini Adriapress. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacamanuela-bianchi-assoluzione-dassilva-r834wws5 Per ipotizzare una risposta a queste domande bisogna pensare alla pancia e alla testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Ilrestodelcarlino.it - Da Garlasco alla Romagna col delitto Pierina: il ragionevole dubbio e la tregua dei colpevolisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco: la finestra temporale dell'omicidio e la colluttazione - 1mattina News 25/03/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pierina Paganelli, assist dal delitto di Garlasco per l'assoluzione di Louis Dassilva col "ragionevole dubbio"

Omicidio Pierina Paganelli, attesa oggi la sentenza per Dassilva, chiesto l'ergastolo; pm: "Reo oltre ogni ragionevole dubbio"Oggi si aspetta la sentenza per Louis Dassilva, accusato di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate.

Argomenti più discussi: Da Garlasco alla Romagna col delitto Pierina: il ragionevole dubbio e la tregua dei colpevolisti; Delitto di Garlasco, Marco Poggi a Quarto Grado: Mi sono sentito in colpa, troppe voci; Garlasco, Stasi, Sempio e la nuova inchiesta sul delitto di Chiara: parla Marco Poggi; Delitto di Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta in tv.

Garlasco prima di Garlasco: cantanti, discoteche, gioia di vivere. Un reportagePrima del delitto, la cittadina pavese era la Las Vegas della Lomellina. Oggi, quasi 20 anni dopo, si prova a tornare alla leggerezza che fu. Puntando anche sulle brioche ... ilfoglio.it